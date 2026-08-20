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20.08.2026 06:31:29
Pan Pacific International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Pan Pacific International hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,070 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz lag bei 3,88 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,480 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 15,84 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 15,02 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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