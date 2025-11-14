Pan Pacific International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pan Pacific International lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Pan Pacific International einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pan Pacific International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,89 Milliarden USD im Vergleich zu 3,69 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at