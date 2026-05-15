Pan Pacific International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pan Pacific International hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,93 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at