Pan-Pacific: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pan-Pacific hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Pan-Pacific -113,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 210,18 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,78 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 741,08 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Pan-Pacific ein EPS von 456,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Pan-Pacific 1 028,94 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1 064,15 Milliarden KRW umgesetzt worden.

