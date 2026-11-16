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16.11.2026 06:31:29
Pan-Pacific stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pan-Pacific gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 349,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 410,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 301,78 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 303,45 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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