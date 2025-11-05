Panacea Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Panacea Acquisition A hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Panacea Acquisition A -0,150 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,1 Millionen USD – ein Plus von 1697,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Panacea Acquisition A 0,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at