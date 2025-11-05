|
05.11.2025 06:31:28
Panacea Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Panacea Acquisition A hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Panacea Acquisition A -0,150 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,1 Millionen USD – ein Plus von 1697,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Panacea Acquisition A 0,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!