Panacea Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Panacea Acquisition A veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach -0,160 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Panacea Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 83,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2602,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at