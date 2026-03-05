|
Panacea Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Panacea Acquisition A hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Panacea Acquisition A ein EPS von -0,150 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 633,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 5,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,600 USD beziffert. Im Vorjahr waren -2,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 699,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,87 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 62,90 Millionen USD ausgewiesen.
