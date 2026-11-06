Panacea Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Panacea Acquisition A hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,12 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Panacea Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 45,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 242,61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at