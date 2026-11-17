Panacea Biotec hat am 14.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,90 INR gegenüber -2,270 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Panacea Biotec mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 34,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at