Panacea Biotec zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Panacea Biotec hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,27 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,770 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Panacea Biotec mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 4,22 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at