Panacea Life Sciences stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Panacea Life Sciences hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 80,0 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at