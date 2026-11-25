HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
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25.11.2026 10:00:40
Panadol maker Haleon launches innovation hub in Singapore, to invest S$100 million annually in Apac R&D
The consumer healthcare giant will work with local researchers and startups on Asia-focused solutionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Haleon PLC (spons. ADRs)
|8,55
|2,40%
|HUB CO LTD
|870,00
|1,28%
|Innovation Inc. Registered Shs
|720,00
|-1,23%
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