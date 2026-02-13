Panafic Industrials hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Panafic Industrials ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Panafic Industrials die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Panafic Industrials 0,010 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Panafic Industrials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 1,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at