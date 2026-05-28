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28.05.2026 06:31:29
Panafic Industrials: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Panafic Industrials gab am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Auf der Umsatzseite hat Panafic Industrials im vergangenen Quartal 0,5 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 79,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Panafic Industrials 2,5 Millionen INR umsetzen können.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,63 Prozent auf 7,62 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 6,59 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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