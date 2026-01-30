Canal+ Aktie
WKN DE: A40UCY / ISIN: FR001400T0D6
|
30.01.2026 04:36:02
Panama court kicks Hong Kong’s CK Hutchison out of canal ports
Ruling comes after Donald Trump’s vow to ‘take back control’ of shipping lane and reassert US influence in regionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Aktien in diesem Artikel
|Canal+
|3,65
|0,55%
|CK Hutchison Holdings Ltd
|6,75
|-5,04%
|CK Hutchison Holdings Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|6,75
|-2,88%
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.