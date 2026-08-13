Panama Petrochem hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Panama Petrochem hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 51,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,04 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 150,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,93 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,35 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at