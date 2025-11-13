|
13.11.2025 06:31:28
Panama Petrochem informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Panama Petrochem lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,76 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,29 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,73 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,99 Milliarden INR in den Büchern standen.
