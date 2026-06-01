01.06.2026 06:31:29

Panama Petrochem mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Panama Petrochem lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 11,75 INR gegenüber 7,32 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Panama Petrochem in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,23 Milliarden INR im Vergleich zu 6,95 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 35,13 INR. Im Vorjahr hatte Panama Petrochem 30,92 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 30,64 Milliarden INR, während im Vorjahr 27,93 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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