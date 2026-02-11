Panama Petrochem veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Panama Petrochem lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,57 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,02 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,75 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 7,28 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at