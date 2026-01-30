CK Hutchison Holdings Aktie

CK Hutchison Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QAZ / ISIN: KYG217651051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 08:15:00

Panamakanal: Gericht kippt Hafenverträge des chinesischen Konzerns CK Hutchison

Die US-Regierung dürfte den Urteilsspruch als großen Erfolg für sich verbuchen. Das höchste Gericht in Panama hat die Verträge mit dem chinesischen Betreiber von zwei bedeutenden Hafenanlagen am Panamakanal für nichtig erklärt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CK Hutchison Holdings Ltd

mehr Nachrichten