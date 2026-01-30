CK Hutchison Holdings Aktie
WKN DE: A14QAZ / ISIN: KYG217651051
|
30.01.2026 08:15:00
Panamakanal: Gericht kippt Hafenverträge des chinesischen Konzerns CK Hutchison
Die US-Regierung dürfte den Urteilsspruch als großen Erfolg für sich verbuchen. Das höchste Gericht in Panama hat die Verträge mit dem chinesischen Betreiber von zwei bedeutenden Hafenanlagen am Panamakanal für nichtig erklärt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
