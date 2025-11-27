|
Panamera Healthcare hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Panamera Healthcare lud am 25.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 150,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen USD ausgewiesen.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Panamera Healthcare ein EPS von -0,380 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 0,24 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,02 Millionen USD in den Büchern standen.
