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26.03.2026 06:31:28
Panamera Healthcare legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Panamera Healthcare hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 250,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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