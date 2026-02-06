Panasonic: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Panasonic stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Panasonic ein Ergebnis je Aktie von 0,280 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Panasonic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,39 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 14,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at