Panasonic: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Panasonic äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 13,80 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,540 USD. Im Vorjahr hatte Panasonic 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 53,41 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 55,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at