Panasonic Carbon India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Panasonic Carbon India hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,34 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,37 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 171,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 28,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 132,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at