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08.05.2026 06:31:29
Panasonic Carbon India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Panasonic Carbon India hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,50 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,77 Prozent zurück. Hier wurden 101,8 Millionen INR gegenüber 126,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 44,25 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 43,39 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 547,41 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Panasonic Carbon India 532,52 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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