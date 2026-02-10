Panasonic Energy India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Panasonic Energy India hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,33 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,26 Prozent auf 717,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Panasonic Energy India 733,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at