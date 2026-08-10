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10.08.2026 06:31:29
Panasonic Energy India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Panasonic Energy India hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 INR. Im Vorjahresviertel hatte Panasonic Energy India 1,12 INR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Panasonic Energy India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 635,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 580,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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