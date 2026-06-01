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01.06.2026 06:31:29
Panasonic Energy India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Panasonic Energy India präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,56 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 716,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 634,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,65 INR. Im Vorjahr waren 15,70 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Panasonic Energy India im vergangenen Geschäftsjahr 2,70 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Panasonic Energy India 2,68 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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