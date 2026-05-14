Panasonic hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Panasonic stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 27,52 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Panasonic noch ein Gewinn pro Aktie von 33,33 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2 164,94 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 054,29 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 81,19 JPY, nach 156,87 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8 048,72 Milliarden JPY – eine Minderung um 4,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8 458,19 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at