05.02.2026 06:31:28
Panasonic stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Panasonic hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,33 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Panasonic ein EPS von 42,62 JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2 063,30 Milliarden JPY – eine Minderung von 4,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2 152,59 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at

