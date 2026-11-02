Panasonic vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Panasonic hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 60,72 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Panasonic 30,39 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2 073,61 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Panasonic einen Umsatz von 1 923,79 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at