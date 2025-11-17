Panatlantica: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Panatlantica hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,21 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 BRL je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 494,6 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 599,3 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at