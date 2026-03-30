Panatlantica informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Panatlantica hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,83 BRL. Im letzten Jahr hatte Panatlantica einen Gewinn von 0,600 BRL je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 557,2 Millionen BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 431,6 Millionen BRL.

In Sachen EPS wurden 2,08 BRL je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Panatlantica 3,54 BRL je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 1,93 Milliarden BRL, gegenüber 2,11 Milliarden BRL im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 8,59 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at