Panatlantica SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Panatlantica SA hat am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Panatlantica SA 0,600 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Panatlantica SA im vergangenen Quartal 431,6 Millionen BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Panatlantica SA 557,2 Millionen BRL umsetzen können.

Panatlantica SA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,08 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,54 BRL je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,93 Milliarden BRL – eine Minderung um 8,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,11 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at