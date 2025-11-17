|
17.11.2025 06:31:29
Panatlantica SA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Panatlantica SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,73 BRL erwirtschaftet worden.
Panatlantica SA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 494,6 Millionen BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 599,3 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
