Panchmahal Steel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Panchmahal Steel lud am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 2,64 INR. Im letzten Jahr hatte Panchmahal Steel einen Gewinn von 0,290 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Panchmahal Steel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 926,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at