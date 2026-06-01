Panchsheel Organics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Panchsheel Organics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,41 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 310,7 Millionen INR gegenüber 283,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Panchsheel Organics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8,22 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 10,47 INR je Aktie gewesen.

Panchsheel Organics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at