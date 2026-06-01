|
01.06.2026 06:31:29
Panchsheel Organics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Panchsheel Organics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,41 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 310,7 Millionen INR gegenüber 283,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Panchsheel Organics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8,22 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 10,47 INR je Aktie gewesen.
Panchsheel Organics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.