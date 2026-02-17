Panchsheel Organics präsentierte Quartalsergebnisse

Panchsheel Organics gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Mit einem EPS von 2,79 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Panchsheel Organics mit 2,79 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 262,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 267,3 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at