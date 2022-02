Pandemie brockt Einzelhandel schwächstes Umsatzplus seit Jahren ein

Berlin (Reuters) - Im Zuge der Corona-Eindämmungsmaßnahmen hat der deutsche Einzelhandel 2021 das schwächste Umsatzwachstum seit langem verzeichnet.

Die Einnahmen stiegen real (preisbereinigt) nur leicht um 0,7 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Magerer war das Umsatzwachstum laut einem Statistiker zuletzt 2013 mit einem Plus von 0,1 Prozent. Schlecht lief es für die Händler besonders im für das Weihnachtsgeschäft so wichtigen Monat Dezember: Ihre Einnahmen brachen real um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat ein. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Minus von 1,4 Prozent gerechnet.

Der Rückgang im Dezember stehe vermutlich im Zusammenhang mit der Einführung der 2G-Regel in vielen Geschäften des Einzelhandels, erklärten die Statistiker. Zudem stiegen seit November die Zahlen der Infektion mit der Coronavirus-Mutante Omikron stark an. Der Handelsverband HDE kritisiert die aus seiner Sicht überzogene Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Der Einkauf mit Maske, Abstand und Hygienemaßnahmen sei sicher. Die 2G-Regel sei im Handel daher nicht geboten.

Der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren verzeichnete im Dezember ein reales Umsatzminus von 17,1 Prozent zum Vormonat. Er lag jedoch fast ein Drittel über dem Niveau von Dezember 2020. Damals hatte es noch viel stärkere Beschränkungen des öffentlichen Lebens gegeben.

"Das zum Jahresende übliche Feuerwerk ist beim Konsum klar nach hinten losgegangen", so das Fazit von Chefökonom Alexander Krüger von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe. Die neu eingeführten Beschränkungen wegen Omikron hätten einen großen Anteil daran. Viele Verbraucher befürchteten wohl auch schon hohe Heizkostennachzahlungen und schränkten Ausgaben ein: "Die Pandemie ist es, die Verbraucher verunsichert und ein Konsumjahr 2021 verhindert hat." Erst bei beständiger Lockerung von Corona-Regeln dürfte sich die Konsumentenverunsicherung ein Stück weit legen.