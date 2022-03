Pandemie: Labore verzeichnen wieder mehr Tests und höhere Auslastung

BERLIN (dpa-AFX) - Nach wochenlang rückläufigem Trend verzeichnen viele Labore in Deutschland wieder einen deutlichen Zuwachs an PCR-Tests auf Sars-CoV-2. Rund 2,17 Millionen solcher Untersuchungen seien vom 7. bis 13. März angefordert worden, knapp ein Viertel (23 Prozent) mehr als in der Woche zuvor, berichtete der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) am Dienstag in Berlin und berief sich auf Angaben von rund 180 Laboren bundesweit. Die Daten bilden laut ALM etwa 90 Prozent des Testgeschehens ab.

Der Anteil positiver Ergebnisse, die sogenannte Positivrate, ist laut der Auswertung weiter auf knapp 54 Prozent gestiegen - ein Rekord. "Das ist immer ein Hinweis darauf, dass es ein gewisses, ein höheres Maß an Untererfassung gibt", sagte der Verbandsvorsitzende Michael Müller mit Blick auf Infizierte, die mangels PCR-Ergebnis nicht in die Statistik eingehen. Wahrscheinlich würden nicht alle positiven Schnelltests im Labor bestätigt, erläuterte Müller. Das sei bei unauffälligem Beschwerdebild aber auch nicht immer erforderlich. Vielleicht gingen auch nicht alle Erkrankten zum Arzt, sondern isolierten sich nach einem positiven Schnelltest zu Hause.

Die geplanten Lockerungen könne man angesichts des Infektionsgeschehens "nicht vollständig nachvollziehen", betonte Müllers Stellvertreter Jan Kramer. Er sprach sich etwa dafür aus, dass weiterhin Masken getragen werden. Grundsätzlich plädierte der Berufsverband für eine Professionalisierung der Testinfrastruktur. Teils bestätige sich eine Infektion erst beim PCR-Test im Labor - während vorherige Schnelltests und auch sogenannte Point-of-Care-PCR-Tests mit Ergebnissen nach 30 Minuten negativ ausgefallen seien, sagte Müller. Man müsse auch wegkommen von anlasslosen Tests./ggr/DP/ngu