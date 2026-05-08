Pandora A-S: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pandora A-S hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,60 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,00 DKK je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,24 Prozent auf 7,11 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,35 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at