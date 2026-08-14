Pandora A-S legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pandora A-S hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,70 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,30 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 7,22 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,08 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at