Pandora A-S präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pandora A-S hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Pandora A-S hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 37,00 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 35,60 DKK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,96 Prozent auf 11,86 Milliarden DKK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,97 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 68,10 DKK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 64,80 DKK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 32,55 Milliarden DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Pandora A-S einen Umsatz von 31,68 Milliarden DKK eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 68,07 DKK je Aktie sowie einen Umsatz von 32,58 Milliarden DKK belaufen.

