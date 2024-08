Pandora A-S (spons ADRs) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pandora A-S (spons ADRs) präsentierte am 12.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,38 USD. Im letzten Jahr hatte Pandora A-S (spons ADRs) einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 977,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 861,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at