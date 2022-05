Pandora A-S (spons ADRs) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pandora A-S (spons ADRs) äußerte sich am 04.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,369 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,263 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,76 Prozent auf 806,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 728,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at