Pandora A-S (spons ADRs) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pandora A-S (spons ADRs) stellte am 03.05.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,371 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pandora A-S (spons ADRs) 0,369 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 867,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 806,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at