Pandora A-S stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pandora A-S stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 6,30 DKK gegenüber 7,30 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 6,27 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,10 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 6,84 DKK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 6,35 Milliarden DKK gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at