Pandora A-S Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pandora A-S Un gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Pandora A-S Un hat ein EPS von 0,25 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,250 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 1,11 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,04 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at